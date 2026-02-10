Noel Gallagher vuelve a encender la maquinaria creativa y confirma que ya está en el estudio

El eterno debate sobre el futuro de Oasis vuelve a calentarse después de que Noel Gallagher haya confirmado que está “en el estudio ahora mismo”, una declaración que llega en plena resaca de su polémico reconocimiento como Songwriter of the Year en los BRITs 2026. El mayor de los Gallagher, que no ha publicado nuevas canciones en los últimos dos años, reconoció entre risas que se siente “avergonzado” y que “más vale que saque algo ya”, dejando entrever que el regreso creativo es inminente .

La gran incógnita, por supuesto, es si ese “algo” será nuevo material de Oasis o un nuevo capítulo de Noel Gallagher’s High Flying Birds, cuyo último álbum, Council Skies (2023), fue recibido con críticas sólidas por parte de diversos medios, que destacaron su enfoque introspectivo y su regreso a una producción más orgánica. Por ahora, el músico no ha despejado dudas, aunque sí ha alimentado la especulación al recordar que la banda vendió “un millón de discos el año pasado sin levantarse del sofá”, un dato que subraya el peso cultural que Oasis sigue teniendo incluso sin publicar música nueva desde 2008 .

El contexto tampoco ayuda a calmar los rumores. La gira Live ’25, que marcó el regreso de Oasis a los escenarios, fue un éxito rotundo y obtuvo críticas entusiastas, incluida una reseña de cinco estrellas en NME, que describió el espectáculo como “Oasis rediseñado para el siglo XXI” . Además, declaraciones recientes de Kelly Jones (Stereophonics), quien aseguró que Noel llevaba tiempo escribiendo en el estudio, han añadido más leña al fuego. A esto se suma el hecho de que Liam Gallagher, pese a sus idas y venidas, ha insinuado en varias ocasiones que “podría haber un álbum”, dependiendo de cómo funcionara la gira.

Por ahora, lo único seguro es que Noel está trabajando. Lo que salga de ese estudio —un nuevo disco en solitario, un single sorpresa o el primer material de Oasis en casi dos décadas— sigue siendo un misterio. Pero si algo ha demostrado la historia reciente es que, cuando los Gallagher empiezan a moverse, el mundo de la música escucha.

Noel Gallagher: Del estallido britpop a la reinvención personal

La figura de Noel Gallagher es inseparable de la historia reciente del rock británico. Como principal compositor de Oasis, firmó algunas de las canciones más influyentes de los años 90, desde “Wonderwall” hasta “Don’t Look Back in Anger”, convirtiéndose en el arquitecto sonoro del britpop. Su capacidad para combinar melodías gigantes con letras que capturaban la vida cotidiana británica lo situó rápidamente como uno de los compositores más reconocidos de su generación. Tras la ruptura de Oasis en 2009, Noel inició una nueva etapa con Noel Gallagher’s High Flying Birds, un proyecto que le permitió explorar territorios más amplios sin renunciar a su sello melódico. Su debut homónimo Noel Gallagher’s High Flying Birds (2011) fue un éxito inmediato, seguido por Chasing Yesterday (2015), donde incorporó elementos psicodélicos y arreglos más expansivos.

Con Who Built the Moon? (2017), Noel dio un giro más atrevido, abrazando la experimentación y colaborando estrechamente con el productor David Holmes. El resultado fue un álbum vibrante y arriesgado que recibió elogios de medios como Rolling Stone y Stereogum por su valentía estética. En 2023 regresó con Council Skies, un trabajo más introspectivo que recuperaba parte de la sensibilidad clásica de sus primeros años, pero con la madurez de un artista que ya no necesita demostrar nada. A lo largo de su carrera, Noel ha mantenido una presencia constante en la música británica, tanto por su obra como por su personalidad afilada, siempre dispuesto a opinar sin filtros. Su influencia sigue siendo palpable en nuevas generaciones de bandas, y su capacidad para mantenerse relevante sin caer en la nostalgia fácil es una de las claves de su longevidad artística. Ahora, con su regreso al estudio, se abre un nuevo capítulo en una trayectoria que, tres décadas después, continúa siendo esencial para entender el rock británico contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.