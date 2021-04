Noel Gallagher y sus High Flying Birds celebrarán su 10º aniversario con un recopilatorio

Puede parecer extraño en un principio, pero Noel Gallagher y sus High Flying Birds ya han cumplido 10 años como banda, y para celebrarlo, han anunciado un recopilatorio de Grandes Éxitos que, bajo el título Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021) saldrá publicado el próximo 11 de junio a través de Sour Mash Records.

Como novedad, el álbum incluirá dos canciones nuevas, de las que ya podemos escuchar un primer adelanto titulado We’re On Our Way Now a continuación.

Este lanzamiento estará disponible en formato de doble CD, triple CD Deluxe, doble “Heavyweight LP”, así como una edición especial que también se venderá para el Record Store Day que tendrá lugar el 12 de junio.

Al respecto, Noel Gallagher ha afirmado que “¿10 años de los High Flying Birds de Noel Gallagher? ¡Vaya! Piensa solamente en todas las cosas que PODRÍA haber hecho en ese tiempo. El título me llegó una tarde, estando en la mesa de la cocina. Es un dicho, ¿no es así? “De vuelta por donde vinimos”. De hecho, pensé que era un gran título. Por eso tiene el vol. 1, porque si hay otro, ¡no voy a pensar en otro título!“

A continuación, os dejamos con el tracklist al completo para que podáis ver todo lo que este Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021) incluirá:

Disco 1



1. Everybody’s On The Run

2. The Death Of You And Me

3. AKA … What A Life!

4. If I Had A Gun …

5. In The Heat Of The Moment

6. Riverman

7. Lock All The Doors

8. The Dying Of The Light

9. Ballad Of The Mighty I

10. We’re On Our Way Now

Disco 2

1. Black Star Dancing

2. Holy Mountain (Remastered)

3. A Dream Is All I Need To Get By

4. This Is The Place

5. It’s A Beautiful Worl

6. Blue Moon Rising

7. Dead In The Water (Live At RTÉ 2FM Studios, Dublin)

8. Flying On The Ground

Bonus Disc

1. It’s A Beautiful World (Instrumental)

2. If I Had A Gun … (Acoustic Version)

3. Black Star Dancing (Skeleton Key Remix)

4. Black Star Dancing (12” Mix Instrumental)

5. The Man Who Built The Moon (Acoustic Version)

6. International Magic (Demo)

7. Blue Moon Rising (Sons Of The Desert Remix)

8. The Dying Of The Light (Acoustic Version)

9. This Is The Place (Skeleton Key Remix)

10. This Is The Place (Instrumental)

11. Black Star Dancing (The Reflex Revision)

12. Be Careful What You Wish For (Instrumental)