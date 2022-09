NOFX anuncian su separación en 2023

La banda de punk rock NOFX afirma que se separarán el año que viene. Todo comenzó cuando un fan les preguntó por qué no van a Canadá y esto fue lo que los californianos declararon para Rolling Stone: “En realidad, amamos a Canadá, es solo que el próximo año será nuestro último año. Anunciaremos nuestros shows finales pronto. Ha sido una carrera increíble…”

NOFX se formó en 1983, por lo que el final de la banda en 2023 coincide con su 40 aniversario. Los miembros del grupo son Fat Mike, Eric Melvin, Erik Sandin, El Hefe. Fue en 1984 cuando lanzaron su primera grabación ‘Thalidomide Child’, que fue reeditada en 2012. Más tarde, en el 88 publicaron su álbum debut ‘Liberal Animation’.

A este LP le han seguido una docena de álbumes de estudio como ‘Punk in Drublic’ en el 94, ‘So Long’ y ‘Thanks for All the Shoes’ en el 97 o ‘Single Album’ en 2021.

La banda de LA están de gira como parte de su festival Punk in Drublic.