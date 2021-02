Foo Fighters, Jay-Z, RATM y Kate Bush destacan entre los nominados al Rock Hall of Fame 2021

Ya hemos conocidos los nominados a entrar este año en el prestigioso Rock and Roll Hall of Fame. Tras cumplir con el principal requisito para entrar en el selecto club, que consiste en que se hayan cumplido 25 años desde la publicación del primer álbum del grupo o solista, este año supone la primera vez que están nominados Foo Fighters o Jay-Z, entre otros. También nominados por primera vez están Mary J. Blige, Fela Kuti, The Go-Go’s o Iron Maiden.

Por su parte, Rage Against the Machine, Kate Bush, Devo, Tina Turner o Carole King son algunos de los que repiten nominación para ser incluidos en el Hall of Fame. Podéis ver la lista completa al final de la noticia.

Los elegidos se anunciarán en Mayo y la organización tiene planeada, si la situación lo permite, una ceremonia en Cleveland en otoño. Se puede votar a través de su página web hasta el día 30 de abril. La decisión final se tomará con los votos de los fans junto a los votos de la industria musical.

Este año se cumplen 25 años de grandes álbumes debut cuyos creadores no han sido considerados en esta lista como, por ejemplo, Deftones, Garbage o Robyn. También se han quedado fuera de la lista unos cuantos artistas y bandas que ya fueron nominados anteriormente pero no elegidos, como son Soundgarden, The Replacements, Thin Lizzy, Judas Priest o The Smiths.

El año pasado la gala se retransmitió en HBO. Algunos de los elegidos que subieron al olimpo del rock and roll el año pasado fueron Whitney Houston, The Notorious B.I.G., Nine Inch Nails, Depeche Mode o T Rex.

La lista completa de nominados es la siguiente:

Mary J. Blige

Kate Bush

Devo

Foo Fighters

The Go-Go’s

Iron Maiden

JAY-Z

Chaka Khan

Carole King

Fela Kuti

LL Cool J

New York Dolls

Rage Against the Machine

Todd Rundgren

Tina Turner

Dionne Warwick

Os dejamos con probablemente una de las mejores actuaciones del Rock and Roll Hall of Fame, en la edición de 2004, While My Guitar Gentle Weeps con Prince y Tom Petty entre otros, disfrutad.