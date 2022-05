¿Nos está dando pistas Panic! At The Disco sobre un nuevo álbum?

Panic! At The Disco tienen novedades, o eso parece. La banda de Brendon Urie ha presentado una misteriosa web llamada shutupandgotobed.com con la que parece que habrá un nuevo lanzamiento el próximo mes.

Si entras a dicha web, una calculadora del sueño te pregunta la edad, cuál es tu hora preferida para acostarte y tu dirección de correo electrónico. Cuando has metido estos datos y le das a calcular, aparece un cuadro naranja con las palabras «No seas una diva, es hora de ser libre». Independientemente de la hora de acostarte que pongas, la respuesta será que «debes despertarte a las 6!01». Además, se ven las letras V!LV, que están también siendo interpretadas por los fans.

En resumen, eso sí, la interpretación generalizada es que la banda, que publicó un álbum por última vez en 2018 con su sexto disco, Pray For The Wicked, tendrá algo nuevo que ofrecernos el 6 de junio. Y es que, como nos recomienda la propia web, «no olvides configurar tu alarma, para que sepas cuándo despertarte».

Sobre Panic! At The Disco

En el instituto, sus miembros eran fanáticos de Greenday y Blink-182. Cuando empezaron, iban en esa dirección. Sus primeras demos fascinaron a Pete Wentz, cantante de Fall Out Boy, que les fichó para su discográfica, y en el 2005, la formación sacó A Fever You Can't Sweat Out, su primer disco. A partir de ahí, se ha movido con calma: solo tres álbumes más en ocho años y, en cada uno de ellos, ha modificado su propuesta y salido de la trastienda del punk rock para convertirse en la banda punk rock del siglo XXI.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

