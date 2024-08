«Nöthin’ But a Good Time»: la historia no contada del hair metal

Una nueva docuserie titulada Nöthin’ But a Good Time: The Uncensored Story of ‘80s Hair Metal se estrenará en Paramount+ el 17 de septiembre en EE.UU. y un día después a nivel internacional en Paramount+.

La serie de tres partes explorará la escena del hair metal de Los Ángeles en los años 80, destacando la carrera y excesos de bandas como Poison, Skid Row, Def Leppard, Guns N’ Roses, Quiet Riot y W.A.S.P.. Basada en el libro homónimo de Tom Beaujour y Richard Bienstock, la serie contará con entrevistas originales de figuras como Bret Michaels de Poison, Corey Taylor de Slipknot, Dave “Snake” Sabo de Skid Row, Stephen Pearcy de Ratt y Nuno Bettencourt de Extreme, y también participarán figuras de la época como el presentador de MTV Riki Rachtman y la estrella de Jackass Steve-O.

Dirigida por Jeff Tremaine, quien también dirigió el biopic de Mötley Crüe The Dirt en 2019, la serie promete ofrecer una visión sin censura de esta vibrante escena musical. Además, también está en desarrollo otra serie sobre la escena del Sunset Strip, esta vez basada en la autobiografía de 2016 de la exmanager de Guns N’ Roses, Vicky Hamilton.