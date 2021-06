Nothing But Thieves estrenan “Futureproof”, nuevo single y videoclip

Tras el lanzamiento de su aclamado tercer álbum Moral Panic el año pasado, Nothing But Thieves ha lanzado su oscuro y explorador nuevo single y vídeo Futureproof.



Nothing But Thieves es una banda que sigue evolucionando su sonido y en su nuevo single experimentan aún más sin dejar de ser auténticos. Producido por Richard Costey (Biffy Clyro, Foo Fighters, Muse) y grabado entre los estudios RAK de Londres y el estudio casero del guitarrista y teclista Dom, es un tema siniestro, dinámico e imprevisible que examina el significado de la autopreservación a través de una letra poderosa. En el vídeo, dirigido por Jake Jelicich, se ve a la banda bañada en un resplandor castaño, ofreciendo una actuación intensa que se filma de forma caótica, a juego con la energía y el desasosiego de la canción. La banda dice: “‘Futureproof’ trata de la autopreservación, de lo que significa para diferentes personas y de lo que esas personas harían para conseguirlo“. “Está diseñada para ser un híbrido de rock de guitarra y hip hop. Eso puede ser un poco complicado y es fácil equivocarse, pero hay un paralelismo entre algunas de nuestras canciones más pesadas y el lado más agresivo del hip hop, al que queríamos llegar. Es oscura y cromática y luego se mezcla como un tema de hip hop con la batería y las voces fuertes. La idea era intentar explorar ese territorio de la manera más auténtica y fresca“.



Futureproof sigue a los singles Is Everybody Going Crazy?, Real Love Song e Impossible, publicados el año pasado, de su tercer álbum Moral Panic que superó los 102 millones de streams. Los últimos años han sido todo un viaje para Nothing But Thieves. Con más de un millón de ventas de álbumes en todo el mundo y más de 907 millones de streams, han conseguido un amplio y leal número de seguidores para su impactante sonido de rock alternativo, consolidándose como una de las mejores bandas actuales de rock del mundo. Con la venta de 150.000 entradas en la gira de su último álbum, que incluyó un espectáculo con todas las entradas agotadas en el Alexandra Palace de Londres, y con las entradas agotadas en su gira mundial Broken Machine, su éxito ya es mundial.



Disfruta de Futureproof: