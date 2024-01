Nothing But Thieves publican nuevo single, ‘Oh No :: He Said What?’

Nothing But Thieves publicaron hace unas semanas en sus redes sociales el lanzamiento de lo que podría ser una nueva canción para 29 de enero. Por aquel entonces, saltaron todas las alarmas, y se crearon todo tipo de especulaciones entre su fandom basándose en los vídeos de promoción de su disco del año pasado. En ellos, se apreciaban una lista de canciones, de las cuales, algunas no habían sido publicadas todavía.

La banda de Southend-on-Sea formada por Conor Mason, Joe Langridge-Brown, Dominic Craik, James Price y Philip Blake publicaron el pasado 29 de enero en exclusiva en la BBC Radio 1 su nueva canción, Oh No :: He Said What?.

El tema sigue la misma línea que las canciones que componen Dead Club City. Es una melodía compuesta de falsettos muy bien logrados por parte de su frontman, sintetizadores inspirados en los 80 y guitarras rockeras.

Dead Club City surgió como concepto de un club que se compone de distintos universos. Cada uno de ellos habla de temas como la industria musical, la publicidad, el escapismo o la cultura de internet, entre otros. Tal como explican sus componentes: “Al igual que ‘Welcome To The DCC‘, la canción se desarrolla principalmente desde el punto de vista de los que dirigen Dead Club City, salvo que ahora están aterrorizados por el monstruo que han ayudado a crear. Una utopía que pretendía estar más allá del control gubernamental tradicional se ha visto arrastrada de nuevo por la condición humana, quizá era inevitable«.

Dead Club City (Deluxe) saldrá el próximo mes de marzo

Coincidiendo con la salida hace un año de su single, Welcome To The DCC, lanzarán el 15 de marzo, Dead Club City (Deluxe). Este incluirá el nuevo single Oh No :: He Said What?, Time :: Fate :: Karma :: God y Pure You. También podremos disfrutar de las versiones stripped de Overcome y Tomorrow Is Closed, tan aclamadas por su público.

«Welcome to the DCC World Tour»

El próximo mes de febrero, Nothing Bu Thieves comienzan con su gira, y visitarán nuestro país, el 29 de febrero (Barcelona) y el 1 de marzo (Madrid). Fechas con un cartel de sold out desde hace unos meses. En el programa Radio 1’s Future Sounds with Clara Amfo de la BCC, comentaron que estarían girando por todo el mundo durante 2024. Hicieron un repaso de las fechas ya anunciadas por Latinoámerica o su gira con Green Day por Europa, como otras todavía no confirmadas, por Australia y Estados Unidos.

De momento podemos disfrutar de Oh No :: He Said What?.