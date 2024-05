Novedades 28 mayo 2024: The Black Keys, Ed Sheeran, The Offspring, Charlie Puth, Dolly Parton y más

Es cierto. Cada día hay decenas de novedades musicales y no siempre es fácil poder estar al día de todo. Artículos, noticias, posts en redes sociales… ¿Y si pudieses ver toda la actualidad musical de cada día en un solo vistazo según va ocurriendo? Arrancamos el directo de novedades musicales del martes 28 de mayo de 2024.

Toda la actualidad del 28 de mayo de 2024 en un vistazo

The Black Keys reprogramarán su gira Ohio Players en recintos más íntimos

11:42: Tras la cancelación de su gira por estadios en Norteamérica, The Black Keys han anunciado que las fechas serán reprogramadas en lugares más pequeños e íntimos. La decisión viene después de una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa, incluyendo paradas en la Brixton Academy y el Zenith de París, que ofrecieron una experiencia cercana tanto para la banda como para los fans.

Estaba previsto que la gira Ohio Players comenzase en septiembre y extenderse hasta noviembre, pero se ha visto afectada por lo que muchos especulan que son bajas ventas de entradas. Sin embargo, la banda ha asegurado que Dan Auerbach y Patrick Carney están bien y que pronto anunciarán un nuevo conjunto de fechas.

Todos los que adquirieron entradas y/o pases VIP para las fechas iniciales recibirán un reembolso completo y tendrán la oportunidad de comprar entradas para las nuevas fechas antes que nadie. Y vosotros, ¿creéis que de verdad quieren tener una experiencia más cercana para los fans o simplemente no han vendido lo suficiente?

Dolly Parton ilumina sus raíces con nuevo álbum y docuserie

11:34: La icónica cantante de country Dolly Parton ha anunciado un nuevo álbum, Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables, que se lanzará el 15 de noviembre. Este trabajo no solo es un homenaje musical, sino también una exploración profunda de su herencia familiar, que se remonta a sus orígenes en el Reino Unido hasta su actual hogar en las Montañas Humeantes de Tennessee.

El álbum, producido por su primo y miembro de la banda de gira Richie Owens, contará con canciones interpretadas por varios miembros de la familia inmediata y extendida de Parton, abarcando generaciones. Además, incluirá grabaciones de voz de parientes fallecidos, junto con contribuciones contemporáneas de la generación actual.

La serie documental acompañante, actualmente en producción, ofrecerá entrevistas con miembros de la familia Parton y Owens, así como actuaciones en concierto filmadas en el Teatro Bijou de Knoxville. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento ni una plataforma de transmisión, este proyecto promete ser una experiencia musical y visual única.

Recientemente, Parton ha colaborado con artistas de pop y rock en su álbum de 2023, Rockstar, y ha aparecido en el último álbum de Beyoncé, Cowboy Carter, en las pistas Dolly P y Tyrant.

Charlie Puth regresa con Hero

10:24: El reconocido artista Charlie Puth ha lanzado su nuevo sencillo Hero, marcando su regreso a la escena musical tras dos años de silencio. Autoproducido y coescrito junto a John Byron, Jack Rochon y su colaborador habitual JKash, Hero se presenta como el primer adelanto del cuarto álbum de estudio de Puth, sucesor del exitoso CHARLIE de 2022, que incluyó éxitos como Light Switch y Left and Right en colaboración con Jung Kook de BTS. El tema ya está disponible a través de Atlantic Records.

La gira conjunta de The Antlers y Okkervil River llegará a Europa este otoño

10:16: Las bandas The Antlers y Okkervil River han anunciado una gira conjunta por el Reino Unido, Irlanda y Europa para este año. La serie de conciertos comenzará en Dublín el 26 de octubre y promete ser una experiencia íntima y acústica para los fans.

El arranque será en la sala Opium de Dublín y el plan incluye ciudades como Leeds, Bristol, Brighton y Londres, antes de dirigirse a Dinamarca. A lo largo de la gira, los artistas interpretarán sets individuales y luego se unirán para una actuación combinada.

¿Te gustaría que hicieran parada en España?

Ed Sheeran revive un sueño de infancia en BottleRock Napa Valley con The Offspring

10:09: El reconocido cantante Ed Sheeran sorprendió a los asistentes del festival BottleRock Napa Valley 2024 al unirse a la banda The Offspring en el escenario. Durante la actuación, interpretaron juntos la canción Million Miles Away del álbum Conspiracy Of One de 2000, siendo la primera vez que la canción se tocaba en vivo desde 2016.

El líder de The Offspring, Dexter Holland, reveló que el primer CD que Sheeran compró cuando era niño fue Conspiracy Of One. Sheeran expresó su gratitud y emoción en las redes sociales, compartiendo un video de los ensayos y la actuación, y mostrando su tatuaje de The Offspring.

Además, Sheeran ha confirmado que está trabajando en nueva música, aunque su lanzamiento podría tardar. Recientemente, celebró el décimo aniversario de su álbum X con un concierto en Nueva York y ofreció una actuación sorpresa en una escuela primaria en Brighton. Por su parte, The Offspring continuará con las celebraciones del 30º aniversario de su álbum Smash con un concierto especial en California.

Os dejamos un video del público para que no os perdáis este momentazo…