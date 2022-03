Novedades Carminha anuncian un «parón indefinido»

Hay noticias que nunca nos gusta dar, y menos para arrancar la semana, y la de hoy es una de ellas: Novedades Carminha han anunciado en redes sociales que se toman un descanso y pararán por un periodo de tiempo indefinido. Os dejamos el comunicado completo a continuación para que conozcáis su decisión en sus propias palabras:

«Amigxs, después de 14 años, 5 Lps, cientos de conciertos en España, EEUU y México, ver bailar con nuestra música a decenas de miles de personas (quién sabe cuántas…), que nuestros temas se hayan reproducido millones de veces y haber llegado a lugares que ni nos podíamos imaginar cuando empezamos, siempre desde la más absoluta independencia, hemos decidido que necesitamos un descanso y por eso vamos a parar indefinidamente. Estamos muy agradecidos a la vida, a público y fans por acompañarnos y a toda la gente que trabajó con nosotros: crew, sellos discográficos, promotores, productores, técnicas, mánagers, periodistas, realizadoras, diseñadores, fotógrafas, camareros y currelas varixs… A todxs menos a lxs seguratas, que algunos de puta madre pero la mayoría regular. No vamos a hacer conciertos de despedida de esta etapa como si fuéramos tonadillerxs ni intentaremos sacaros la pasta con un disco en directo o un recopilatorio. Palabrita. Después de tanta intensidad y de tanta energía (no hay vacaciones en el rock) sentimos la necesidad como grupo de ver todo en perspectiva: tomar aire, coger fuerzas y estar fuera; echarlo de menos para -ojalá- poder vernos de nuevo. Y si no, ahí quedan nuestros discos. Somos colegas de siempre y para siempre, nos queremos mucho entre nosotros, os queremos mucho a vosotrxs y ya sabéis: saludadnos siempre. NC»

Ojalá sea una decisión temporal y, antes o después, cuando se sientan con fuerzas y ganas, podamos volver a disfrutar de su música y sus directos.

