¿Alguna vez te ha resultado difícil estar al día de los cientos de novedades que salen viernes tras viernes?

Novedades internacionales

Se acerca el final del año y el número de estrenos habituales de viernes comienza a menguar. Aún así, destaca el nuevo lanzamiento de Paul McCartney, McCartney III, un atrevimiento DIY y experimental en la línea de sus hermanos McCartney II y I, lanzados ya hace décadas. También destaca el lanzamiento por sorpresa de la cara B del último disco de Eminem, el cual vio la luz a principios de año.



Por lo demás, hay varias revisiones de discos, versiones deluxe y descartes que ven ahora la luz. Es el caso de los discos de Alicia Keys, Conway the Machine o Hayley Williams. También lanza Maggie Rogers una colección de archivos sonoros de sus últimos años. En el terreno de los singles, tenemos novedades de Anna Burch, MARINA, Caroline Polachek (con una adorable versión de Breathless de The Corrs), The Voidz o The Dandy Warhols.

Novedades nacionales

En terreno nacional, destaca la colaboración de El Mató A Un Policía Motorizado con Carolina Durante en Espacio Vacío, un tema que aúna la agridulce energía palpitante de ambos grupos. También el nuevo single de Castro (proyecto en solitario de Diego Castro, de Disco! Las Palmeras), Caída, con un videoclip realizado por Lois; el remix de Baiuca sobre un tema de la artista ecuatoriana Latorre, Alma Mía; la expansiva versión de Soy Rebelde de La Bien Querida; el Amor, 1983 de Monteavaro, en clave pop-rock nostálgico o la eléctrica Desde el Río de Penny Necklace.

Más temas esta semana de Carlos Sadness, María José Llergó, Dan Millson, Rococó o Sonograma entran en nuestra lista. Escúchalos todos aquí.

