¿Alguna vez te ha resultado difícil estar al día de los cientos de novedades que salen viernes tras viernes?

Novedades internacionales

Tres lanzamientos han llegado por sopresa este viernes: evermore de Taylor Swift (producido por Aaron Dessner y con colaboraciones con HAIM, The National o Bon Iver), Wednesdays de Ryan Adams y Plastic Bouquet, de Marlon Williams y Kecy & Clayton. Destaca también hoy el disco en directo de Belle And Sebastian y los nuevos trabajos de The Avalanches, Osees, M. Ward o Guided By Voices.

En el terreno de los singles, encontramos novedades de Julia Jacklin, The Drums, James Blake, Imogen Heap, The Album Leaf, Circa Waves o Foster the People.

Novedades nacionales

En España, los madrileños Aiko el Grupo debutan en largo formato con Va Totalmente En Serio…, una brillante colección de temas punk pop costumbristas y desenfadados. También estrenan disco la Maravillosa Orquesta del Alcohol. Ninguna Ola es ya su quinto trabajo, esta vez de cariz algo más experimental.

En el terreno de los singles, destacan Annabel Lee con un nuevo adelanto del que será su álbum debut, un tema titulado La Mejor Canción del Año. Apartamentos Acapulco, desde Granada, comparten el single (con vídeo) Alguien Normal, “una de sus mejores canciones hasta la fecha,” según ellos dicen en redes. Saldrá en un vinilo editado por Discos Bora Bora. The New Raemon lanza La Peor Parte, nuevo single existencial. Los barceloneses Conttra se pasan del rock de influencias brit a la electrónica más bailable y Alice Wonder sigue tocando la fibra con Que Se Joda Todo Lo Demás. También estrenan Dorian (en una colaboración con Pimp Flaco), Ferran Palau o Karavana.