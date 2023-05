Nueva BSO: Christopher Bear y Daniel Rossen – «Past Lives»

Los fans de Grizzly Bear están de enhorabuena. Dos de sus miembros, Christopher Bear y Daniel Rossen, han compuesto la banda sonora de la nueva película de la directora coreana Celine Song, Past Lives, que se estrenará el próximo 9 de junio con el sello de A24, la productora de éxitos como Moonlight, Lady Bird o Midsommar.

Una historia de amor y reencuentro

Past Lives es el debut cinematográfico de Celine Song, una reconocida dramaturga que ha sido galardonada con el premio Whiting y el premio Relentless. La película narra la historia de Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia que se separaron cuando Nora emigró de Corea del Sur a Estados Unidos. Veinte años después, se reencuentran en Nueva York y reviven su conexión y sus sentimientos.

La película es una exploración de las nociones de destino, amor y elección en la vida moderna, con un tono melancólico y romántico. Los protagonistas son interpretados por los actores Soojin Kim y Jihoon Cha, que debutan en la gran pantalla.

Una banda sonora emotiva y delicada

La música original de la película corre a cargo de dos integrantes de Grizzly Bear, una de las bandas más influyentes del indie rock estadounidense. Christopher Bear y Daniel Rossen han creado 16 pistas instrumentales que reflejan el ambiente y las emociones de los personajes, con una mezcla de piano, guitarra, cuerdas y percusión.

Además, la banda sonora cuenta con una canción exclusiva de los músicos Sharon Van Etten y Zachary Dawes, llamada Quiet Eyes. Se trata de una balada acústica que expresa el anhelo y la esperanza de los protagonistas.

La banda sonora se publicará el mismo día del estreno de la película, el 9 de junio, a través del sello A24 Music. Ya se pueden escuchar dos temas del álbum, Why Are You Going To New York y Across The Ocean, que anticipan la calidad y la sensibilidad de la obra.

Past Lives es una película que promete emocionar a los espectadores con su historia de amor y reencuentro, acompañada por la música de dos miembros de Grizzly Bear y una canción inédita de Sharon Van Etten y Zachary Dawes. No te la pierdas a partir del 9 de junio en los cines.