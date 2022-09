Nueva BSO: John Carpenter – «Halloween Ends»

John Carpenter ha revelado toda la información sobre la banda sonora para la inminente película Halloween Ends. El próximo 14 de octubre, coincidiendo con el estreno en cines, la nueva música compuesta POR Carpenter para la entrega final de la serie Halloween se publicará a través del sello Sacred Bones.

La banda sonora incluirá 20 canciones, que han sido compuestas con sus colaboradores habituales, Daniel Davies y Cody Carpenter, y de las que ya podemos escuchar como adelanto The Procession.

Halloween Ends será el gran final de la saga, con un último enfrentamiento entre Laurie Strodes (Jamie Lee Curtis) y el asesino en serie enmascarado Michael Myers (James Jude Courtney).

Os dejamos también el tracklist a continuación:

1. ‘Where Is Jeremy?’

2. ‘Halloween Ends (Main Title)’

3. ‘Lauries Theme Ends’

4. ‘The Cave’

5. ‘Drags To The Cave’

6. ‘Evil Eyes’

7. ‘Transformation’

8. ‘Because of You’

9. ‘Requiem For Jeremy’

10. ‘Kill The Cop’

11. ‘Corey and Michael’

12. ‘Corey’s Requiem’

13. ‘The Junk Yard’

14. ‘Where Are You?’

15. ‘Bye Bye Corey’

16. ‘The Fight’

17. ‘Before Her Eyes’

18. ‘The Procession’

19. ‘Cherry Blossoms’

20. ‘Halloween Ends (End Titles)’