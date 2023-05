Nueva BSO: Trent Reznor & Atticus Ross – «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem»

Si hay algo que nos gusta más que las Tortugas Ninja son las Tortugas Ninja con buena música. Y eso es lo que promete la nueva película de animación Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, que llegará a los cines estadounidenses el próximo 2 de agosto. ¿Y quiénes son los responsables de ponerle ritmo a las aventuras de Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo? Nada más y nada menos que Trent Reznor y Atticus Ross, los dos cerebros detrás de Nine Inch Nails y ganadores del Oscar por su trabajo en La red social.

La noticia nos ha sorprendido tanto como a vosotros, pero parece que es cierta. El director del filme, Jeff Rowe, lo confirmó en Twitter después de que Tony Hawk (sí, el del skate) lo soltara en un podcast. Al parecer, Hawk visitó a Reznor y Ross en su estudio y se enteró de su proyecto secreto. Rowe no pudo contener su emoción y dijo que la banda sonora es “absolutamente increíble”, “exhilarante”, “aterradora”, “desgarradora” y “llena de sonidos que no sabía que existían”. Vamos, que nos tiene con la miel en los labios.

Un reparto de lujo para unas tortugas muy especiales

Pero no solo la música nos llama la atención de esta película. También el reparto de voces es impresionante. Seth Rogen, uno de los actores, guionistas y productores del filme, compartió en Instagram una foto del guión con una pizza (el plato favorito de las tortugas) y dijo: “Este ha sido un proceso emocionante y no puedo esperar a que todos vean esta película y escuchen esta increíble banda sonora”. Rogen pondrá voz a Raphael, el líder del grupo. Junto a él estarán Post Malone como Leonardo, Maya Rudolph como Donatello, Ice Cube como Michelangelo, Paul Rudd como Splinter, Hannibal Buress como Shredder y muchos más.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem es una nueva versión de la famosa franquicia creada por Kevin Eastman y Peter Laird en los años ochenta. La película será una mezcla de acción, comedia y ciencia ficción, con un estilo visual inspirado en los cómics originales. El tráiler ya nos muestra algunas escenas espectaculares y divertidas que nos hacen tener muchas ganas de verla.

Trent Reznor y Atticus Ross: una dupla imparable

Trent Reznor y Atticus Ross llevan años demostrando su talento como compositores para cine y televisión. Desde que ganaron el Oscar por La red social en 2010, han trabajado en películas como Los hombres que no amaban a las mujeres, Gone Girl, Mank (por la que ganaron otro Oscar), Soul (por la que ganaron un Globo de Oro), Bones and All o Empire of Light. También han creado música para series como Watchmen o The Vietnam War.

Por supuesto, no han dejado de lado su faceta como miembros de Nine Inch Nails, una de las bandas más influyentes e innovadoras del rock industrial. Su último trabajo fue Ghosts V: Together y Ghosts VI: Locusts, dos álbumes instrumentales lanzados en marzo de 2020 como regalo para sus fans durante la pandemia.

Ahora nos sorprenden con este nuevo reto: poner música a unas tortugas mutantes ninjas que luchan contra el mal en Nueva York. No sabemos cómo lo harán, pero estamos seguros de que será algo único e inolvidable. ¿No os morís de curiosidad por escucharlo? Nosotros sí.