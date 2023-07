Nueva BSO: Yellowjackets – «Season 2»

La emocionante y esperada banda sonora de la segunda temporada de la exitosa serie de Showtime, Yellowjackets, estará disponible en múltiples formatos para adaptarse a tus preferencias. El 1 de septiembre es la fecha marcada en el calendario, el día en que Universal Music Canada lanzará esta increíble banda sonora en formato CD y digital. Pero eso no es todo, ya que también habrá unas ediciones en vinilo 2xLP que se lanzarán en los próximos meses, en fechas aún por confirmar.

Esta emocionante selección musical cuenta con clásicos de varios artistas alternativos de los años 90, incluyendo nombres como Nirvana, The Cranberries, Elliott Smith, Garbage y Veruca Salt. También se incluyen canciones inéditas en la banda sonora, como dos versiones del tema principal de la serie interpretadas por Alanis Morissette, un tema original del invitado especial de la serie, John Cameron Mitchell, en colaboración con Elijah Wood, y la versión de Florence and the Machine de Just a Girl de No Doubt.

La segunda temporada de Yellowjackets se estrenó en marzo pasado y concluyó en mayo, dejando a los fans cautivados con la emocionante trama y la música perfectamente seleccionada que acompaña cada momento.

Aquí tienes la lista completa de canciones:

Alanis Morissette: “No Return” Florence and the Machine: “Just a Girl” Nirvana: “Something in the Way” Live: “Lightning Crashes” The Cranberries: “Zombie” Garbage: “#1 Crush” Pulp: “Sorted for E’s & Wizz” Veruca Salt: “Seether” Necking: “Big Mouth” Papa Roach: “Last Resort” 4 Non Blondes: “What’s Up?” Sparks: “Angst in My Pants” John Cameron Mitchell: “Sit Right Down” [ft. Elijah Wood, Craig Wedren y Anna Waronker] Nouvelle Vague: “The Killing Moon” Elliott Smith: “Pitseleh” Alanis Morissette: “No Return (Lottie’s Dream Sequence – Alt Version)”

Una impresionante banda sonora que te transportará directamente a los años 90 con cada acorde. Mantente atento a las ediciones en vinilo que llegarán próximamente y sigue disfrutando de esta emocionante serie.