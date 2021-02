El nuevo disco de Billie Eilish incluirá 16 canciones

Este fin de semana, la cantante americana Billie Eilish adelantó que su segundo LP tendrá 16 canciones. Esto lo hizo a través de su Instagram, donde un fan le preguntó directamente cuántos temas tendría su nuevo disco y ella respondió con una imagen en la que se veía una lista vacía que llegaba hasta el 16.

Aún no se sabe más sobre el lanzamiento, pero Eilish habló sobre el proceso creativo que tiene lugar detrás de él. En su ya tradicional entrevista anual con Vanity Fair, contó cómo se está gestando este nuevo LP: “Todo es diferente. No hemos hecho nada igual, nada está en el mismo sitio, hemos crecido tantísimo en la forma de crear. He escrito muchísimo más y muchísimo mejor que nunca, creo. Me siento una persona diferente, no podría estar más feliz con lo que he estado creando, y tampoco podría estar más orgullosa de mí misma por lo que siento que he hecho”.

Hace unos días ya lanzó su colaboración con Rosalía, Lo Vas A Olvidar, y también este mes lanzará su documental Billie Eilish: The World’s A Little Blurry para Apple TV. Así, nos mantiene a la espera del disco que con tanta pasión está haciendo.

BIOGRAFÍA DE BILLIE EILISH

La cantante y bailarina californiana Billie Eilish creció en una familia de actores y músicos. A los ocho años se unió al Coro Infantil de Los Ángeles, donde aprendió a desarrollar su técnica vocal. Desde los once comenzó a escribir sus propias canciones junto a su hermano Finneas, y en 2015 subieron sus primeros temas a SoundCloud. Apenas un año después su sencillo “Ocean Eyes” se transformó en un éxito viral, superando los 14 millones de reproducciones. Contratada por Interscope, Eilish publicó su primer EP oficial en 2017, una colección de electro pop titulada Don’t Smile at Me, tras lo que su LP debut llegó en 2019 con When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, confirmando a Eilish como una de las principales figuras de una nueva generación de artistas.

DISCOGRAFÍA DE BILLIE EILISH

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019)

