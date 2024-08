Nuevas canciones de Blink-182 en camino con «One More Time… Part 2»

Blink-182 ha anunciado el lanzamiento de la edición expandida de su álbum de 2023 One More Time. Titulada One More Time… Part 2, esta nueva versión estará disponible a partir del 6 de septiembre e incluirá ocho canciones inéditas. El primer sencillo, All In My Head, se lanzará este viernes 23 de agosto.

La edición deluxe estará disponible en varios formatos físicos y digitales, incluyendo una edición limitada en vinilo azul con 27 canciones, una funda desplegable y un folleto impreso. También habrá una versión en vinilo rojo con 10 canciones, que incluirá las ocho nuevas y dos bonus tracks previamente disponibles solo en formato digital.

El anuncio llega después de que el baterista Travis Barker confirmara en Twitter que la mezcla y masterización de One More Time Part 2 estaban completas. La banda también ha estado generando expectación al tocar material nuevo durante su gira norteamericana y en eventos como el festival de Reading & Leeds.

Tracklist de Blink-182 – One More Time… Part 2