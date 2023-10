Nuevas canciones de Tom Petty: un regalo para sus fans

Si eres fan de Tom Petty, estás de enhorabuena. Los herederos del legendario músico han lanzado tres canciones inéditas que nunca habían visto la luz hasta ahora. Se trata de un homenaje al artista, que habría cumplido 73 años el pasado 20 de octubre.

Las canciones se titulan Help Me, Mystery Of Love y What’s The Matter With Louise. Las dos primeras forman parte de la reedición del álbum Mojo, que Petty grabó en 2010 con su banda The Heartbreakers. Este disco fue un tributo al blues, un género que Petty amaba y que influenció su estilo. Según dijo el propio Petty en su momento, Mojo era «donde vive la banda cuando toca para sí misma».

La tercera canción, What’s The Matter With Louise, es una joya que data de la época de Wildflowers, el aclamado álbum en solitario de Petty de 1994. Esta canción muestra el talento de Petty para crear melodías pegadizas y letras ingeniosas. Puedes escucharla en exclusiva en Amazon Music, donde también encontrarás una lista de reproducción especial con las mejores canciones de Petty.

Pero eso no es todo. Si quieres conocer más sobre la vida y la obra de Tom Petty, te recomendamos que veas el documental Tom Petty, Somewhere You Feel Free, dirigido por Mary Wharton y estrenado este año. El filme recoge imágenes inéditas de Petty durante la grabación de Wildflowers, así como testimonios de sus amigos, familiares y colaboradores. El documental está disponible en Amazon Prime por primera vez.

Tom Petty fue uno de los grandes del rock, con una carrera de más de cuatro décadas y más de 80 millones de discos vendidos. Su legado sigue vivo en sus canciones, que han marcado a generaciones de fans y músicos. Este año, Petty recibió un merecido reconocimiento por parte de la Universidad de Florida, que le otorgó un doctorado honorífico en música. Además, sus herederos hicieron una donación al programa de música de la escuela, cumpliendo así el sueño de toda la vida del icono del rock, según su hermano Bruce.

Estas nuevas canciones son una forma de celebrar a Tom Petty y de agradecer a sus fans su apoyo y cariño. Si te gusta Tom Petty, no te las pierdas. Y si no lo conoces, esta es una buena oportunidad para descubrir a uno de los mejores artistas de la historia.