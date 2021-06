Nuevas fechas en 2022 para la gira de Passenger

La gira de Passenger se aplaza hasta 2022. Los conciertos previstos en España para octubre de este año tendrán lugar finalmente en marzo de 2022: el 29 de marzo en la sala La Riviera de Madrid y el día 30 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona.

Las entradas para las nuevas fechas ya están a la venta a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio es de 30 Euros (gastos de distribución no incluidos). Las entradas adquiridas para los conciertos aplazados serán válidas, por lo que no es necesario realizar ningún cambio. En el caso de que algún comprador quiera solicitar el reembolso de sus entradas, puede hacerlo antes del 18 de octubre de 2021 a través de entradas.com, mediante este formulario.

Passenger, también conocido como Mike Rosenberg, es un cantautor de Brighton, ganador de múltiples premios y discos de Platino. Y aunque todavía se le conoce por su etapa de músico callejero, fue con la canción Let Her Go cuando pasó de la calle a los escenarios de todo el mundo con un tema que llegó al número 1 en 19 países, y que suma más de dos billones de reproducciones en YouTube. Pero ‘Let Her Go’ es solo una canción de un catálogo que abarca 12 álbumes en 13 años. La consistencia de su trabajo, y su autenticidad tanto dentro como fuera de los escenarios, le ha valido a Passenger para tener una legión de fans única, por la que sigue recorriendo el mundo, llevando su música a los escenarios más importantes.