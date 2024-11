¿Nuevo álbum de Oasis? Liam Gallagher deja nuevas pistas sobre el regreso de la banda

Liam Gallagher ha dejado a los fans de Oasis en vilo con sus recientes declaraciones sobre un posible nuevo álbum de la banda. Aunque no hay confirmación oficial, Liam ha estado insinuando en redes sociales que el disco ya está terminado. En una serie de tweets, respondió a preguntas de los fans con afirmaciones como “Ya está terminado” y “Está en la bolsa, amigo”.

Liam también ha expresado su admiración por las nuevas canciones que su hermano Noel Gallagher ha escrito para el álbum, diciendo que está “impresionado”. Aunque Liam es conocido por su estilo desenfadado en redes sociales, sus pistas suelen anticipar anuncios oficiales. Por ejemplo, adelantó detalles sobre la sesión de fotos con Noel y los conciertos en Manchester antes de que se hicieran públicos.

Por ejemplo, hace unas semana que Liam insinuó que Richard Ashcroft y Cast podrían ser los teloneros de Oasis, lo cual también se confirmó posteriormente. En abril, mencionó que Oasis grabaría un nuevo álbum en noviembre, y Noel fue visto entrando a un estudio de grabación después del anuncio del regreso de la banda.

Oasis es una de las bandas más influyentes del britpop, formada en Manchester en 1991 por los hermanos Liam y Noel Gallagher. Con éxitos icónicos como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Champagne Supernova, la banda se convirtió en un fenómeno global durante los años 90. Su álbum debut, Definitely Maybe, y el aclamado (What's the Story) Morning Glory? son considerados pilares del rock británico. Tras su separación en 2009, los hermanos Gallagher siguieron carreras solistas, pero el legado de Oasis sigue vivo, más que nunca tras su reciente reunión.