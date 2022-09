Nuevo álbum: Paramore – «This Is Why»

La banda estadounidense de pop rock y rock alternativo​​​​ Paramore ha lanzado su primer single tras cinco años de ausencia. This Is Why es el título de la canción que han compartido con sus fans junto un videoclip dirigido por Brendan Yates de Turnstile y grabado en Malibu, California.

El disco que lleva el mismo título que la canción, This Is Why, tiene previsto su lanzamiento el próximo 10 de febrero a través de Atlantic.

“’This Is Why’ fue la última canción que escribimos para el álbum” narra la vocalista del grupo de Tennessee, Hayley Williams. “Para ser honesta, estaba tan cansada de escribir letras, pero [el guitarrista] Taylor [York] convenció al [baterista] Zac [Farro] y a mí de que deberíamos trabajar en esta última idea. Lo que salió fue la canción principal de todo el álbum. Resume la plétora de emociones ridículas, la montaña rusa de estar vivo en 2022, habiendo sobrevivido incluso los últimos tres o cuatro años. Uno pensaría que después de una pandemia global de jodidas proporciones bíblicas y la muerte inminente de un planeta moribundo, los humanos habrían encontrado en lo profundo de sí mismos ser más amables o más empáticos o algo así.”

El videoclip de ‘This Is Why’ se ha grabado con el productor Carlos de la Garza, quien trabajó con Paramore en su álbum ‘After Laughter’ de 2017, y que también colaboró con Williams en ‘Petals for Armor’ y en ‘Flowers for Vases/descansos’.