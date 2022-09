Nuevo boxset: Guns N’ Roses – «Use Your Illusion I y II»

Guns N’ Roses anuncia un nuevo boxset de Use Your Illusion I y II, con canciones inéditas y otros coleccionables, para el próximo 11 de noviembre.

Artista: Guns N’ Roses

Álbum: Use Your Illusion I y II

Fecha de publicación: 11 de noviembre

Single adelanto: Una nueva versión en directo de You Could Be Mine.

Sello: UMe/Geffen

Lanzamiento del disco original: 1991

Sobre el boxset: Se publicará en diferentes formatos incluyendo 12 LP y siete CD, una edición de Blu-ray, un lanzamiento digital y más, todos ellos con audio remasterizado e incluyendo 63 canciones y videos inéditos.

Sobre la versión «super deluxe»: Incluirá también el álbum Live in New York completo grabado en el concierto del Ritz Theatre del 16 de mayo de 1991, junto con un libro de tapa dura de 100 páginas lleno de fotos inéditas, una gran cantidad de recuerdos, incluida una réplica de la carpeta del club de fans de Conspiracy Inc. y la tarjeta de miembros, y algunas fotos y carteles. También habrá reediciones en CD sencillo y LP doble de Use Your Illusion I y Use Your Illusion II.

Sobre Guns N' Roses

Con sus riffs dignos de Aerosmith o los Stones y sus letras de rabia incoherente y apatía generacional, los Guns N' Roses se convirtieron en la mejor y más influyente banda de hard rock desde fines de los ochenta. El debut de 1987, Appetite for Destruction, los catapultó al estrellato mundial, pero excesos y peleas rápidamente minaron el futuro del grupo. Durante los noventa solo fueron capaces de lanzar un único disco de material inédito, el desordenado y brillante Use Your Illusion (1991). Tras la partida del carismático guitarrista Slash, el cantante Alex Rose tardó casi quince años en completar Chinese Democracy, finalmente aparecido en 2008. Con varios cambios en la formación, el siempre popular conjunto mantuvo su errática existencia, caracterizada por giras intermitentes y rumores de nuevas grabaciones.

Fuente: Apple Music

Discografía de Guns N' Roses

Appetite for Destruction (1987)

G N' R Lies (1988)

Use Your Illusion I (1991)

Use Your Illusion II (1991)

"The Spaghetti Incident?" (1993)

Chinese Democracy (2008)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!