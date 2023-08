Nuevo disco: A. Savage – “Several Songs About Fire”

¿Estáis listos para un nuevo álbum de A. Savage? El líder de Parquet Courts ha anunciado su segundo álbum en solitario, Several Songs About Fire, que se lanzará el 6 de octubre a través de Rough Trade, del que ya habíamos escuchado el primer sencillo, Thanksgiving Prayer,m.

Pero eso no es todo, también podemos ver el video de Elvis in the Army, el segundo sencillo del álbum. En una declaración, Savage habló sobre cómo nos describimos a nosotros mismos en términos geográficos, como americano o neoyorquino, y cómo estas etiquetas tienen menos que ver con la geografía de lo que pensamos. Elvis in the Army es una reflexión sobre estas etiquetas y cómo nos definen.

El álbum ha sido producido por John Parish y cuenta con contribuciones de Cate Le Bon, Jack Cooper (de Modern Nature y Ultimate Painting), además del saxofonista Euan Hinshelwood (que toca en la banda de Cate Le Bon), el baterista Dylan Hadley (de Kamikaze Palm Tree) y la violinista Magdalena McLean (de Caroline).

Os dejamos también con el tracklist a continuación:

01 Hurtin’ or Healed

02 Elvis in the Army

03 Le Grande Balloon

04 My My, My Dear

05 Riding Cobbles

06 Mountain Time

07 David’s Dead

08 Thanksgiving Prayer

09 My New Green Coat

10 Out of Focus