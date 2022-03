Nuevo disco: Adrian Quesada – «Boleros Psicodélicos»

Adrián Quesada, cofundador de Black Pumas, ha anunciado un nuevo álbum en solitario que se titulará Boleros Psicodélicos, del que además ha compartido un primer adelanto llamado Mentiras con Cariño, en el que cuenta con la colaboración de iLe.

El disco se publicará el 3 de junio a través del sello ATO e incluirá 12 canciones que suponen un homenaje a la era dorada de la balada latinoamericana, que proliferó por primera vez a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, a través tanto de versiones de baladas clásicas como de originales de Quesada.

«Siempre quise rendir homenaje a ese sonido que ya escuchaba en mi cabeza sin darme cuenta que la gente ya lo había hecho. Las baladas cambiaron la cara de la música latina para siempre. Si algo así sucediera hoy, sería normal porque todo el mundo está conectado en Instagram. Piensa en lo poderoso que tenía que ser este sonido para que todos estuvieran conectados a través de las canciones. Como alguien que creció hablando dos idiomas y viviendo en ambos lados de la frontera, me encanta la cantidad de música que puede trascender barreras y fronteras. Realmente es un lenguaje universal, especialmente en aquel entonces», afirma Quesada sobre este nuevo proyecto que poco a poco vamos a ir conociendo.

Adrián Quesada – Mentiras con Cariño (con iLe)

Tracklist de Boleros Psicodélicos

01 Mentiras con Cariño [ft. iLe]

02 El Paraguas [ft. Gabriel Garzón-Montano]

03 Ídolo [ft. Angelica Garcia]

04 Hielo Seco [ft. Marc Ribot and Money Mark]

05 El Payaso [ft. Girl Ultra]

06 Tus Tormentas [ft. Mireya Ramos]

07 Puedes Decir de Mi [ft. Gaby Moreno]

08 Eso No lo He Dicho Yo [ft. College of Knowledge]

09 Esclavo y Amo [ft. Natalia Clavier]

10 Ya No Me Quieres [ft. Jaron Marshall]

11 El León [ft. Rudy de Anda]

12 El Muchacho de los Ojos Tristes [ft. Tita]

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!