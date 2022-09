Nuevo disco: Alan Leach – «I Wish I Knew Now What I Thought I Knew Then»

El ex baterista de Shed Seven, Alan Leach, ha anunciado los detalles de su álbum debut en solitario, que se llamará I Wish I Knew Now What I Thought I Knew Then y saldrá a la venta el 4 de noviembre. Por ahora, ya conocemos un primer single que se titula Clouds Behind The Moon.

Artista: Alan Leach

Álbum: I Wish I Knew Now What I Thought I Knew Then

Canción: Clouds Behind The Moon

Fecha de publicación: 4 de noviembre

Sobre el disco: «Hasta que no estuve más en Shed Seven, no me di cuenta de lo listo que estaba para un descanso y para probar algo diferente. He tenido muchas de estas canciones zumbando en mi cabeza durante años, pero la vida de la banda puede atar muchas de tus energías, así que hasta ahora, nunca tuve tiempo de hacer nada con ellas.

Como este es mi álbum debut, sentí que tenía un lienzo completamente en blanco, así que simplemente le tiré cosas y esperé lo mejor. La narración romántica parece ser donde me siento más cómodo escribiendo letras, pero eso no me ha impedido intentar poner el mundo en orden en un par de canciones. Cantar ha sido el gran reto. Entré al estudio buscando los exuberantes tonos norteños de Jarvis Cocker, Alex Turner, Ian Brown y Richard Hawley, admitiendo que si el producto final no sonaba como Frank Sidebottom, entonces lo habría hecho bien”, cuenta el artista sobre su nuevo obra.

Tracklist: