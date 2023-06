Nuevo disco: Alan Palomo – «World of Hassle»

Alan Palomo, el líder de la aclamada banda Neon Indian, nos sorprende con un emocionante anuncio. Bajo su nombre de nacimiento, Palomo ha revelado su primer álbum en solitario titulado World of Hassle, que verá la luz el próximo 15 de septiembre a través del prestigioso sello Mom+Pop.

Stay-at-Home DJ: Un nuevo sencillo que marca un cambio en la dirección de Alan Palomo

El lanzamiento de World of Hassle es un paso audaz para Palomo, quien ha sido el cerebro creativo detrás de Neon Indian durante más de una década. Su nuevo sencillo Stay-at-Home DJ nos brinda una primera mirada a este álbum tan esperado. Escrito en 2019, la canción fue el catalizador de un cambio de dirección en la música de Palomo. «Supuso un cambio de dirección que había estado buscando, pero aún no sabía realmente qué hacer con él», afirma.

Además de la poderosa música de Alan Palomo, World of Hassle nos ofrece una experiencia visual fascinante. El videoclip de Stay-at-Home DJ ha sido creado por el director de arte del álbum, Robert Beatty.

Adiós a Neon Indian y el nuevo capítulo de Alan Palomo

Antes de embarcarse en su aventura en solitario, Neon Indian cautivó a los amantes de la música con su electrónica psicodélica y letras emotivas. La banda ha dejado una huella indeleble en la escena musical, con álbumes aclamados como Psychic Chasms y VEGA INTL. Night School. Ahora, Palomo se embarca en una nueva etapa de su carrera, llevando su creatividad a un nivel más personal.

Este lanzamiento marca el comienzo de un capítulo emocionante en la trayectoria artística de Alan Palomo, y sin duda capturará la atención de los fanáticos de Neon Indian y los amantes de la música electrónica en general. Preparaos para el lanzamiento el 15 de septiembre y acompañemos a Paloma en esta nueva etapa de su carrera musical.

Tracklist de World of Hassle

01 The Wailing Mall

02 Meutrière [ft. Flore Benguigui]

03 La Madrileña

04 Nudista Mundial ’89 [ft. Mac DeMarco]

05 The Return of Mickey Milan

06 Stay-at-Home DJ

07 Club People

08 Alibi for Petra

09 Nobody’s Woman

10 Is There Nightlife After Death?

11 Big Night of Heartache

12 The Island Years

13 Trouble in Mind