Nuevo disco: Alfie Templeman – «Mellow Moon»

Alfie Templeman ha anunciado la publicación de su álbum debut, que se llamará Mellow Moon, y ha aprovecha para compartir un single de adelanto llamado Broken.

Por lo que ha comentado, la canción se inspira en Radiohead y Nile Rodgers, y como el resto de temas del disco, trata temas como la salud mental y la vida adolescente.

Mellow Moon sale el 27 de mayo a través de Chess Club Records.

Alfie Templeman – Broken

Portada de Mellow Moon

Tracklist de Mellow Moon

1. ‘A Western’

2. ‘You’re A Liar’

3. ‘Broken’

4. ‘Folding Mountains’

5. ‘3D Feelings’

6. ‘Candyfloss’

7. ‘Best Feeling’

8. ‘Do It’

9. ‘Colour Me Blue’

10. ‘Galaxy’

11. ‘Leaving Today’

12. ‘Take Some Time Away’

13. ‘Mellow Moon’

14. ‘Just Below The Above’

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!