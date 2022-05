Nuevo disco: …And You Will Know Us By The Trail Of Dead – «XI: Bleed Here Now»

…And You Will Know Us By The Trail Of Dead han anunciado que su nuevo disco, XI: Bleed Here Now, saldrá a la venta el 15 de julio a través de InsideOutMusic en Europa y Dine Alone Records en Norteamérica.

Por ahora, la banda nos lo presenta con dos nuevas canciones, Salt In Your Eyes y el No Confidence, que ya podemos disfrutar.

El undécimo disco de la banda llegará dos años después del X: The Godless Void And Other Stories y coincidirá con el 25° aniversario del grupo.

Además, han sabido rodearse de grandes colaboradores, ya que el disco tendrá apariciones especiales de Amanda Palmer (‘Millennium Actress‘) y Britt Daniel de Spoon (‘Growing Divide‘).

…And You Will Know Us By The Trail Of Dead – Salt In Your Eyes

…And You Will Know Us By The Trail Of Dead – No Confidence

