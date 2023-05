Nuevo disco: Andrew Hung – «Deliverance»

Si eres fan de la música electrónica experimental, seguro que conoces a Andrew Hung, el músico británico que formaba parte del dúo Fuck Buttons, junto a Benjamin John Power. Esta banda nos regaló joyas como Tarot Sport o Slow Focus, y nos dejó con la boca abierta con su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pero desde entonces, poco hemos sabido de ellos, y parece que su separación es definitiva.

Sin embargo, eso no significa que Hung se haya quedado quieto. El artista ha seguido explorando su faceta en solitario, y ya lleva dos álbumes a sus espaldas: Realisationship, de 2017, y Devastations, de 2021. Además, ha colaborado con otros artistas como Beth Orton, Aimée Osbourne o Jim Hosking, demostrando su versatilidad y talento.

Deliverance: un álbum personal y liberador

Ahora, Hung nos sorprende con el anuncio de su tercer álbum en solitario, que llevará por título Deliverance y que verá la luz el próximo 11 de agosto a través de Lex Records. El disco es una obra totalmente personal, en la que Hung se ha encargado de todo el proceso creativo, desde la escritura, la interpretación, la producción y la mezcla de las canciones, hasta la pintura del autorretrato que ilustra la portada.

El álbum contiene ocho temas que reflejan la búsqueda de pertenencia y la liberación personal de Hung. Según él mismo explica: “Nunca me he sentido parte de ninguna tribu en particular, pero sé que existe porque pertenecer es una necesidad profundamente arraigada. El nombre del álbum Deliverance alude a esto; he encontrado mi tribu y estoy finalmente liberado”.

Ocean Mouth: el primer adelanto

El primer adelanto del álbum es Ocean Mouth, una canción que viene acompañada de un vídeo dirigido por Zoe Davis y que trata sobre enfrentarse a los aspectos de la humanidad de los que Hung quiere escapar. Según él mismo dice: “Una revelación surge de que las partes de la humanidad de las que estoy tratando de huir son yo. Las últimas líneas repetidas son una realización de que el miedo debe ser enfrentado, pero puede ser guiado por el amor que también es real”.

Un álbum que promete

Deliverance es el tercer álbum en solitario de Andrew Hung, y se espera que sea una obra que muestre su evolución como artista y su madurez como persona. El disco saldrá a la venta el 11 de agosto, y ya se puede reservar en la web de Lex Records. Si te gusta la música electrónica experimental, no te pierdas este álbum que promete ser una de las sorpresas del año.

01 “Ocean Mouth”

02 “Find Out”

03 “Too Much”

04 “Changes”

05 “Soldier”

06 “Never Be The Same”

07 “Don’t Believe It Now”

08 “Love Is”