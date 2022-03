Nuevo disco: Angel Olsen – «Big Time»

Angel Olsen ha anunciado su nuevo disco de estudio, Big Time, que llegará el 3 de junio a través de Jagjaguwar.

Para acompañar el anuncio, hoy llega All the Good Times como primer adelanto, un tema que fue escrito durante el periodo de tiempo en el que Olsen estaba saliendo del armario.

La canción viene acompañada por un videoclip dirigido por Kimberly Stuckwisch y protagonizado por Olsen y su pareja, en el que exploran «los temas universales del amor, la pérdida y, lo que es más importante, lo que nos impide darnos cuenta de nuestro verdadero yo».

Big Time fue grabado y mezclado con el coproductor Jonathan Wilson y también cuenta con el pianista y organista Drew Erickson y la bajista Emily Elhaj.

Angel Olsen – All the Good Times

Tracklist de Big Time

01 All the Good Times

02 Big Time

03 Dream Thing

04 Ghost On

05 All the Flowers

06 Right Now

07 This Is How It Works

08 Go Home

09 Through the Fires

10 Chasing the Sun

Sobre Angel Olsen

Con tan sólo una guitarra acústica y su voz hipnotizante, Angel Olsen tiene la dulzura de una cantante de folk tradicional al estilo de Joan Baez. Sin embargo, cuando prende su pedal de distorsión y toca con una banda completa, sus canciones se ven poseídas por el espíritu punk de Patti Smith. Después de darse a conocer como colaboradora de Bonnie "Prince" Billy, Angel Olsen le demostró al mundo su capacidad para escribir sus propios temas al lanzar su álbum debut en 2012, Half Way Home. Desde entonces, ha sumado cuatro álbumes más en su discografía: Burn Your Fire for No Witness (2014), My Woman (2016), All Mirrors (2019) y Whole New Mess (2020).Fuente: Apple Music

Discografía de Angel Olsen

Half Way Home (2012)

Burn Your Fire for No Witness (2014)

My Woman (2016)

All Mirrors (2019)

Whole New Mess (2020)

