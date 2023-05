Nuevo disco: ANOHNI And The Johnsons – «My Back Was a Bridge for You to Cross»

La cantante y compositora británica ANOHNI, que en 2016 nos dejó boquiabiertos con su álbum en solitario Hopelessness, ha anunciado que este año volverá a la carga con un nuevo trabajo discográfico que promete ser igual de sorprendente y emocionante junto a sus compañeros And The Johnsons. Se trata de My Back Was a Bridge for You to Cross, un disco que saldrá a la venta el próximo 7 de julio bajo los sellos Rough Trade y Secretly Canadian, y que supone una vuelta a sus orígenes musicales, con influencias del pop de los 80 y del soul de Marvin Gaye.

Una canción para cambiar el mundo

El primer adelanto del álbum es el single It Must Change, una canción que habla de la necesidad de transformar el sistema ante la crisis climática y social que vivimos. Con una melodía pegadiza y una voz potente, ANOHNI nos invita a reflexionar sobre el futuro del planeta y de la humanidad, y nos anima a tomar acción para evitar el desastre.

El tema viene acompañado de un videoclip protagonizado por la activista trans Munroe Bergdorf, que aparece bailando y cantando frente a una pantalla que muestra imágenes impactantes de la realidad actual. El vídeo está dirigido por Iain Forsyth y Jane Pollard, conocidos por su trabajo con Nick Cave.

ANOHNI ha elogiado el trabajo de Bergdorf y ha dicho que quiere que su música sea útil y fortalezca a las personas en su activismo. «Quiero que el trabajo sea útil, que ayude a otros a moverse con dignidad y resiliencia a través de estas conversaciones a las que nos enfrentamos ahora», ha declarado.

Un álbum espontáneo y emotivo

My Back Was a Bridge for You to Cross es un álbum que refleja las preocupaciones globales y ambientales de ANOHNI, así como sus sentimientos personales. Para grabarlo, contó con la ayuda del productor Jimmy Hogarth y de una banda de estudio formada por Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Sam Dixon y el arreglista de cuerdas Rob Moose.

Muchas de las canciones son tomas únicas e improvisadas, que capturan la magia de poner en melodía palabras que llevaba tiempo pensando. «Hay una magia cuando de repente colocas palabras en las que has estado pensando durante mucho tiempo en una melodía. Se despierta un sistema neural. No es personal y sin embargo es tan personal. Las cosas se conectan y cobran vida», ha explicado.

El álbum tiene 10 canciones y este es el listado completo:

It Must Change Go Ahead Sliver Of Ice Can’t Scapegoat It’s My Fault Rest There Wasn’t Enough Why Am I Alive Now? You Be Free

Estamos deseando escuchar el nuevo álbum de ANOHNI y ver qué otras sorpresas nos tiene preparadas.