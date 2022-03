Nuevo disco: Arcade Fire – «WE»

Arcade Fire publicarán su nuevo disco WE el 6 de mayo a través de Columbia. Para ello, han contado con la producción de Nigel Godrich, junto a los propios Win Butler y Régine Chassagne, y por el momento nos van dejando escuchar su nueva canción The Lightning I, II, junto al videoclip dirigido por Emily Kai Bock.

El álbum fue grabado en Nueva Orleans, El Paso y Mount Desert Island, dura 40 minutos e incluye siete canciones divididas en dos partes: I, que trata sobre el aislamiento e incluye los tres primeros temas, y WE, que habla sobre la reconexión y contiene las cuatro siguientes.

Además, hay pequeños cambios o reajustes en la formación de la banda, que para este álbum cuenta con Régine Chassagne, Win Butler, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara y Will Butler, junto a Dan Boeckner (de Wolf Parade), Paul Beaubrun y Sarah Neufeld, que aparecen en el nuevo video y tocan en la formación en vivo de la banda.

Por fin, podremos disfrutar de un nuevo trabajo de los canadienses tras Everything Now en 2017.

Arcade Fire – The Lightning I, II

Tracklist de WE

01 Age of Anxiety I

02 Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

03 End of the Empire I-IV

04 The Lightning I, II

05 Unconditional I (Lookout Kid)

06 Unconditional II (Race and Religion)

07 We

