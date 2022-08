Nuevo disco: Arctic Monkeys – «The Car»

Ha bastado con que esta mañana dijésemos que no teníamos fecha oficial para el nuevo disco de Arctic Monkeys para que la banda anuncie hoy mismo que su séptimo disco, titulado The Car, saldrá a la venta el 21 de octubre a través de su discográfica habitual, Domino Records.

Se trata de 10 nuevas canciones que ha producido James Ford y se han grabado en Butley Priory en Suffolk, La Frette en París y RAK Studios en Londres. Por supuesto, el disco incluirá la canción que acaban de debutar en Suiza, I Ain’t Quite Where I Think I Am, pero además ya tenemos el título del resto de temas de este trabajo.

Según el comunicado de prensa, el disco «nos mostrará a los Arctic Monkeys recorriendo de forma salvaje un nuevo paisaje musical suntuoso que contendrá algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Alex Turner».

Por el momento, os dejamos con la portada y el tracklist a continuación.

Tracklist

‘There’d Better Be A Mirrorball’

‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’

‘Sculptures Of Anything Goes’

‘Jet Skis On The Moat’

‘Body Paint’

‘The Car’

‘Big Ideas’

‘Hello You’

‘Mr Schwartz’

‘Perfect Sense’

Sobre Arctic Monkeys

Destilando los mejores elementos de Franz Ferdinand y The Libertines, los Arctic Monkeys crearon un híbrido de indie rock insolente y neo-punk bailable que rápidamente los llevó a ser considerados una de las mejores bandas inglesas del nuevo milenio. Su ascenso meteórico comenzó en 2005 cuando Whatever People Say I Am That's What I'm Not se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia en Inglaterra. Lejos de dormirse en los laureles, el grupo liderado por el cantante Alex Turner y el guitarrista Jamie Cook continuó perfeccionado su fórmula en Favorite Worst Nightmare (2007), aventurándose en nuevos territorios con Humbug (2009), consolidando su excelente reputación crítica y comercial con AM (2013) o sorprendiendo con el giro hacia la música lounge de Tranquility Base Hotel+Casino (2018).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos