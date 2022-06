Nuevo disco: Badge Époque Ensemble – «Clouds of Joy»

Badge Époque Ensemble ha anunciado un nuevo álbum titulado Clouds of Joy que saldrá el 9 de septiembre a través de Telephone Explosion.

Se trata de la continuación de su trabajo Self Help, publicado en 2020, y ya podemos irlo conociendo con Zodiac como primer adelanto.

La canción viene, además, acompañada de un videoclip dirigido por Colin Medley que podemos ver a continuación.

Tracklist de Clouds of Joy

01 Conspiring With Nature

02 Clouds of Joy

03 Let Breath Be the Sum

04 Badge Époque Ensemble

05 Joy Flows

06 Zodiac [ft. James Baley]

07 Don’t Touch a Hair on His Head

08 The Greatest Joy

09 All Same 2 Each, Each Same 2 All

