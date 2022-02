Nuevo disco: Banks – «Serpentina»

Banks ha anunciado la publicación de su cuarto álbum, Serpentina, que saldrá el 8 de abril a través de AWAL y que incluirá 13 nuevas canciones escritas y co-producidas por la propia artista.

Desde este momento ya podemos escuchar Holding Back, su tercer adelanto tras Skinnydipped y The Devil, una canción en la que la artista dice sentirse más libre que nunca: «En el pasado, he sido muy estricta, con mucho auto-control, y no me siento así en este momento. Simplemente me siento más salvaje y libre», afirma.

Tras su último disco iii en 2019, había muchas ganas de escuchar nueva música de Jillian Rose Banks. Disfrutemos de este Holding Back a continuación:

Banks – Holding Back

Tracklist de Serpentina

Misunderstood

Meteorite

f Love

Deadend

Holding Back

The Devil

Skinnydipped

Burn

Birds By The Sea

Spirit (feat. Samoht)

Anything 4 U

Unleavable

I Still Love You

