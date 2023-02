Nuevo disco: bdrmm – «I Don’t Know»

El cuarteto de Hull (Reino Unido) bdrmm ha revelado detalles de su segundo álbum llamado I Don’t Know, para cuya publicación han firmado con la discográfica de Mogwai, Rock Action. El primer sencillo del álbum, It’s Just A Bit of Blood, tiene una fusión de influencias de la música de baile, trip-hop, slowcore, experimental y ambiental, y ya podemos descubrirlo.

Sobre el single It’s Just A Bit Of Blood

¿Cuál es la historia detrás de la canción It’s Just A Bit Of Blood? Se trata de una canción conocida por los fans de la banda, ya que llevan tiempo tocándola en directo, por lo que actúa como un punto de unión entre el sonido shoegaze del primer álbum y las influencias más amplias que definen I Don’t Know.

¿Tienes videoclip? Sí, dirigido por Chris Tomsett // Innerstrings

Sobre su nuevo disco I Don’t Know

¿Cuál es el título de su segundo álbum? El título de su segundo álbum es «I Don’t Know».

¿Qué estilo musical abarca el nuevo álbum? El nuevo álbum abarca la música dance, trip-hop, slowcore, experimental y ambient.

¿Cuándo saldrá publicado? El 30 de junio a través de Rock Action.

¿Cómo describen la evolución musical en el nuevo álbum? El nuevo álbum tiene las sensibilidades del primer álbum, pero con un enfoque diferente, y abarca una variedad más amplia de influencias musicales.

¿Cómo influyó el confinamiento en el nuevo álbum? Después del primer álbum, pasaron mucho tiempo juntos debido al confinamiento y decidieron hacer las cosas a su manera, en lugar de seguir haciendo solamente canciones shoegaze, y añadir nuevos sonido y algo de experimentación a su música.

¿Cómo describen sus sensaciones ante el nuevo álbum? «Sentimos que estamos arriesgando con este álbum porque hemos cambiado de sello y de sonido, pero es un riesgo que sentimos que teníamos que tomar. No sirve de nada volver a hacer el mismo disco y hacer lo mismo una y otra vez», afirman.

Tracklist de I Don’t Know

1. ‘Alps’

2. ‘Be Careful’

3. ‘It’s Just A Bit Of Blood’

4. ‘We Fall Apart’

5. ‘Advertisement One’

6. ‘Hidden Cinema’

7. ‘Pulling Stitches’

8. ‘A Final Movement’