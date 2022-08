Nuevo disco: Benjamin Clementine – «And I Have Been»

En estos días de maravillosas noticias, hemos sabido que Benjamin Clementine lanzará su nuevo disco And I Have Been el próximo 28 de octubre a través de su sello Preserve Artists.

Por el momento, ya podemos escuchar el single Genesis, que como el resto del disco, fue compuesto durante la pandemia por COVID. Todas las canciones fueron compuestas, interpretadas, producidas y mezcladas por el propio artista.

Sobre este adelanto, nos dice que la canción trata sobre «la constante negación de mis raíces. Pero no importa lo que hagamos en el nuevo mundo, nuestro viejo mundo está enterrado en nuestro subconsciente. Me he dado cuenta de que tengo una relación de amor odio con mis raíces».

Además de escuchar la canción al comienzo, os dejamos con el tracklist a continuación:

‘Residue’

‘Delighted’

‘Difference’

‘Genesis’

‘Gypsy, BC’

‘Atonement’

‘Last Movement Of Hope’

‘Copening’

‘Weakend’

‘Auxiliary’

‘Loveluster’

‘Recommence’