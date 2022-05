Nuevo disco: Beth Orton – «Weather Alive»

Beth Orton ha anunciado su primer álbum en seis años, Weather Alive, que llegará a través de Partisan Records el 23 de septiembre y ya podemos ir conociendo con el single homónimo de adelanto que ha publicado hoy acompañado por un vídeo dirigido por Eliot Lee Hazel.

En cuanto al nuevo álbum, séptimo de su discografía, presenta contribuciones de Tom Skinner de The Smile y Sons of Kemet, Alabaster dePlume, Shahzad Ismaily y el bajista de The Invisible, Tom Herbert. La propia Orton ha querido presentarlo, para lo que comenta lo siguiente: «

A través de la escritura de estas canciones y la creación de esta música, encontré mi camino de regreso al mundo que me rodea, una forma de llegar a la naturaleza y a las personas que amo y me importan. Este disco es un exploración sensorial que permitió una conexión con una conciencia que estaba buscando. A través de la resonancia del sonido y un viejo piano golpeado que compré en Camden Market mientras vivía en una ciudad en la que no tenía intención de quedarme, encontré aceptación y una manera de sanar».

Tracklist de Beth Orton – Weather Alive

Weather Alive

Friday Night

Fractals

Haunted Satellite

Forever Young

Lonely

Arms Around a Memory

Unwritten

