Nuevo disco: Bethany Cosentino – “Natural Disaster”

La cantante y compositora Bethany Cosentino, conocida por ser la líder de la banda indie rock Best Coast, ha anunciado su debut en solitario con el álbum Natural Disaster, que saldrá a la venta el 28 de julio de 2023 a través de Concord Records. Junto con la noticia, Cosentino también ha confirmado que Best Coast, cuyo último álbum fue Always Tomorrow en 2020, se tomará un descanso indefinido.

Un cambio necesario

Natural Disaster fue producido por Butch Walker y escrito por Cosentino en su natal Los Ángeles y en el estudio de Walker en Nashville. En un comunicado, la artista explicó por qué ahora es el momento adecuado para ir por su cuenta y dejar en suspenso a Best Coast.

«Mi identidad como ser humano y como artista ha estado tan envuelta en Best Coast durante más de una década. La decisión de pausar el proyecto indefinidamente y explorar un nuevo lado de mí misma fue muy difícil de tomar, pero me pareció necesaria. La vida es demasiado corta para no darte lo que sientes que necesitas y quieres. Estoy emocionada de ser solo Bethany Cosentino por un tiempo y averiguar quién soy fuera de la caja de ‘Bethany de Best Coast’ en la que he vivido tanto tiempo».

Un sonido diferente

Natural Disaster se inclina por influencias no muy frecuentes en la música de Best Coast, como cantautoras como Sheryl Crow y Bonnie Raitt y artistas de los carteles del Lilith Fair de los años 90.

«Cuando miro a todos los artistas que encuentro más influyentes, el hilo común es que toman riesgos y siguen explorando diferentes versiones de sí mismos», dice Cosentino. «Mi objetivo es seguir creciendo y desafiándome a mí misma y vivir fuera de cualquier tipo de caja, seguir evolucionando como artista y como persona. Y si alguien se siente estancado, espero que este disco le inspire a ver qué más le ofrece la vida. Es muy difícil tomar esos riesgos y hacer grandes cambios en tu vida, pero lo que encuentras al otro lado puede ser muy mágico».

El primer adelanto: It’s Fine

El primer single del álbum es It’s Fine, una canción optimista sobre aceptar las cosas como son y seguir adelante. El videoclip, dirigido por la colaboradora habitual Janell Shirtcliff, muestra a Cosentino metiendo unas maletas en el maletero de su coche y empezando de nuevo mientras hace un viaje por el desierto.

Cosentino ha estado anticipando el lanzamiento de su álbum en solitario en las redes sociales, usando la frase «it’s fine» (todo está bien) en varios tuits y publicando una nota más larga «sobre la idea del cambio».

Tracklist de Natural Disaster

Aquí está la lista de canciones de Natural Disaster:

Natural Disaster Outta Time It’s Fine Easy A Single Day My Own City For A Moment Calling On Angels Real Life Hope You’re Happy Now It’s A Journey I’ve Got News For You

Sobre Best Coast

Best Coast es una banda indie rock que Cosentino formó con el guitarrista Bobb Bruno en Los Ángeles en 2009 cuando tenía 22 años. Best Coast ha lanzado tres álbumes desde su éxito de 2010 Crazy for You, siendo el más reciente Always Tomorrow de 2020.