Nuevo disco: Beverly Glenn-Copeland – «The Ones Ahead»

El músico y compositor transgénero Beverly Glenn-Copeland ha anunciado su regreso a la escena musical con su primer álbum de material original en 20 años. Se trata de The Ones Ahead, un disco que saldrá el 28 de julio a través de Transgressive, un nuevo sello para el catálogo pasado y futuro del artista.

Un viaje musical por la herencia africana, el amor, la naturaleza y la espiritualidad

The Ones Ahead es el resultado de la colaboración entre Glenn-Copeland, el productor John Herbermann y la banda Indigo Rising. El disco contiene nueve canciones que reflejan la visión única y espiritual de Glenn-Copeland, que a sus 79 años sigue explorando nuevos sonidos y emociones.

El primer adelanto del álbum es Africa Calling, una canción que se inspira en la tradición de la percusión de África Occidental y en el sentimiento de conexión con la diáspora africana. Glenn-Copeland ha explicado que comparte una sensación indefinible y ancestral con muchos otros miembros de la diáspora, una necesidad profunda de explorar y expresar su herencia.

Otras canciones destacadas del álbum

El álbum también incluye temas como Harbour (Song For Elizabeth), una dedicatoria a su esposa; Love Takes All, una oda al amor universal; People Of The Loon, una canción que celebra la cultura indígena canadiense; Stand Anthem, un himno a la resistencia; The Ones Ahead, una reflexión sobre el legado de los ancestros; Prince Caspian’s Dream, una fantasía inspirada en las crónicas de Narnia; Lakeland Angel, una pieza instrumental que evoca la belleza del paisaje canadiense; y No Other, una canción que expresa la gratitud por la vida y la música.

Un artista con una trayectoria singular y fascinante

The Ones Ahead es el primer álbum de Beverly Glenn-Copeland desde Primal Prayer, que publicó en 2004 bajo el nombre de Phynix. Anteriormente, el artista lanzó una recopilación de su obra llamada Transmissions: The Music of Beverly Glenn-Copeland y reeditó su emblemático álbum Keyboard Fantasies, que también fue objeto de un documental y un álbum de remixes con colaboraciones de Kelsey Lu, Arca, Dev Hynes y otros. Romy recientemente sampleó la canción La Vita de Glenn-Copeland en su sencillo Enjoy Your Life.

Beverly Glenn-Copeland es un artista que ha sido pionero en la música electrónica y en la visibilidad transgénero. Nacido en Filadelfia en 1944, se mudó a Canadá en los años 60 para estudiar música clásica y se dedicó a la composición y a la interpretación. En los años 70 y 80, grabó varios discos de folk, jazz y new age, experimentando con sintetizadores y ordenadores. En los años 90, cambió su nombre a Phynix y se identificó como transgénero. En los años 2000, se retiró de la música para trabajar como locutor de radio infantil. En 2015, un coleccionista japonés descubrió su álbum Keyboard Fantasies y lo reeditó, lo que le dio una nueva fama internacional. Desde entonces, Glenn-Copeland ha vuelto a los escenarios y ha recibido el reconocimiento que merece por su música innovadora y conmovedora.

The Ones Ahead es una oportunidad única para descubrir o redescubrir a este artista singular y fascinante, que nos invita a un viaje musical por la herencia africana, el amor, la naturaleza y la espiritualidad.