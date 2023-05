Nuevo disco: Blur – «The Ballad Of Darren»

La banda británica Blur ha dado una gran alegría a sus seguidores con el anuncio de un nuevo álbum titulado The Ballad of Darren, que saldrá a la venta el 21 de julio a través de Parlophone.

Un álbum sorpresa producido por James Ford

El nuevo álbum de Blur ha sido producido por James Ford, uno de los productores más solicitados del momento, que ha trabajado con artistas como Arctic Monkeys, Foals, Depeche Mode o Gorillaz, el otro proyecto de Damon Albarn, el líder de Blur.

El álbum se ha grabado entre Londres y Devon, y según ha explicado la propia banda, es una reflexión sobre su relación como grupo y sobre el estado del mundo actual. “Este es un disco de posconmoción, reflexión y comentario sobre dónde nos encontramos ahora”, ha dicho Albarn.

The Narcissist, el primer adelanto

Como primer adelanto del álbum, Blur ha estrenado la canción The Narcissist, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales. Se trata de un tema de rock alternativo que recuerda al sonido que la banda exploró en discos como Think Tank de 2003.

La canción viene acompañada de un visualizador que muestra imágenes de la banda tocando en el estudio.

Una portada con sello fotográfico

La portada del álbum muestra una fotografía de una piscina en Escocia tomada por Martin Parr, uno de los fotógrafos más reconocidos del Reino Unido. La imagen capta el contraste entre lo cotidiano y lo extraordinario, y refleja el espíritu del álbum.

El álbum consta de 10 canciones con títulos como The Ballad, Barbaric, The Everglades (For Leonard) o Avalon. Aquí os dejamos la lista completa de temas:

The Ballad

St Charles Square

Barbaric

Russian Strings

The Everglades (For Leonard)

The Narcissist

Goodbye Albert

Far Away Island

Avalon

The Heights

Una gira por el Reino Unido y Europa

Blur tiene previsto realizar una gira por el Reino Unido y Europa este verano, que incluirá dos conciertos en el estadio de Wembley los días 8 y 9 de julio. Además, la banda actuará en varios festivales como el Primavera Sound de Madrid y Barcelona o el Roskilde de Dinamarca.

Antes de eso, la banda ofrecerá un concierto mañana 19 de mayo en su ciudad natal Colchester, Essex, en el Colchester Arts Centre. Será una oportunidad única para ver a Blur en un recinto íntimo y disfrutar de sus nuevas canciones.

Si sois fans de Blur, no podéis perderos este nuevo álbum que promete ser uno de los más interesantes del año. Ya podéis reservarlo en este enlace. ¡No os quedéis sin él!