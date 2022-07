Nuevo disco: Bodega – «Xtra Equipment»

Tras publicar su último disco Broken Equipment a principios de año, ahora llega su versión extendida bajo el título Xtra Equipment, que los neoyorquinos Bodega nos presentan con su nueva canción The Art of Advertising.

«Incluso cuando estoy en el modo de la crítica social, personalmente tiendo a pensar que mis composiciones son más literarias que analíticas, pero aquí, el díptico que forman The Art of Advertising y Art and Advertising funciona como una especie de tratado de pop rock sobre la sutil pero crucial distinción entre arte y publicidad («El arte crea cosmos» mientras que la publicidad «cimenta el status quo»)», asegura sobre su inspiración Ben Hozie.

Sea como sea, os dejamos con la canción (al comienzo) y el tracklist (a continuación)

1. Thrown

2. Doers

3. Territorial Call of the Female

4. NYC (disambiguation)

5. Statuette on the Console

6. C.I.R.P.

7. Pillar on the Bridge of You

8. How Can I Help Ya?

9. No Blade of Grass

10. All Past Lovers

11. Seneca the Stoic

12. After Jane

13. Memorize w/ yr Heart

14. The Art of Advertising

15. Art and Advertising

16. Post yr Kilimanjaro (Doers 2.0)

17. Top Hat No Rabbit

18. Everybody’s Sad

19. For The Record (Stretch Arm Strong cover)

20. Provisional (Fugazi cover)