Nuevo disco: Bombay Bicycle Club – «My Big Day»

La banda británica de indie rock Bombay Bicycle Club ha anunciado su sexto álbum de estudio, titulado My Big Day, que saldrá a la venta el próximo 20 de octubre. Además, ha compartido el primer adelanto del disco, la canción homónima que ya cuenta con un divertido videoclip.

Colaboraciones de lujo

My Big Day ha sido producido por el vocalista y guitarrista de la banda, Jack Steadman, y cuenta con la participación de artistas invitados como Damon Albarn, Jay Som, Nilüfer Yanya y Holly Humberstone. El grupo ha anunciado que habrá una quinta colaboración especial que se revelará más adelante este verano.

El álbum también tiene la producción adicional de Paul Epworth en el tema Heaven y de Ben Allen, quien ya trabajó con la banda en su exitoso single Shuffle en 2011, en la canción Turn The World On. La mezcla del disco ha corrido a cargo de Dave Fridmann, conocido por su trabajo con The Flaming Lips, Mercury Rev, MGMT y HAIM.

Un videoclip muy noticioso

El primer single del disco, My Big Day, viene acompañado de un videoclip dirigido por Jon Higgs de Everything Everything y Kit Monteith (percusionista de Foals), que muestra un informativo local que cubre algunas noticias impactantes.

El vídeo tiene un tono humorístico y surrealista, y hace referencia a temas como el cambio climático, la política, la religión o la cultura pop. Se puede ver a los miembros de la banda aparecer en algunas escenas, como reporteros o testigos de los hechos.

Gira por Europa

Bombay Bicycle Club tiene previsto ofrecer dos conciertos íntimos en Ramsgate y Londres este mes, así como actuar en varios festivales del Reino Unido y Europa, como el Mad Cool Festival en Madrid, Y Not, Pukkelpop o WOMAD.

Después del lanzamiento del álbum, la banda realizará una gira europea como cabezas de cartel en noviembre.