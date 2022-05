Nuevo disco: Bret McKenzie – «Songs Without Jokes»

Bret McKenzie, uno de los dos integrantes de Flight of the Conchords, ha anunciado la publicación de su álbum debut en solitario, Songs Without Jokes, que saldrá el 26 de agosto a través de Sub Pop. Por si lo estáis pensando, el título no es sarcástico ni irónico, de verdad no se trata de un álbum cómico en esta ocasión.

Por ahora, podemos irlo conociendo con el adelanto, A Little Tune, que viene acompañado de su respectivo videoclip. En cuanto al disco, que ha sido producido por el propio McKenzie y Mickey Petralia, nos cuenta lo siguiente: “Después de los Conchords, había estado trabajando en canciones para las películas de los Muppets, y durante una sesión pensé que sería divertido algún día trabajar en algunas canciones que no fueran para otra persona, que no tengan que contar una historia o ser gracioso o continuar la trama narrativa, marcando todas las casillas para el personaje de la película. Pensé que sería divertido hacer un disco como ese, algo diferente”, asegura.

Descubramos esta nueva etapa musical de Bret McKenzie…

Bret McKenzie – A Little Tune

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!