Nuevo disco: Brix Smith – «Valley of the Dolls»

La leyenda del post-punk Brix Smith, ex guitarrista y compositora de The Fall, ha compartido tres nuevas canciones de su próximo álbum en solitario, Valley of the Dolls.

¿Qué sabemos sobre el disco?

El disco saldrá el 10 de marzo a través de Republic of Music y contará con la colaboración de Deb Googe y Jen Marco (de My Bloody Valentine) al bajo, y las dos integranetes del dúo Deux Furieuses, Vas Antoniadou (batería) y Ros Cairney (guitarra).

Además, cuenta con la producción de nada menos que Youth, productor de bandas como The Verve, Killing Joke o Crowded House. Smith ha definido esta experiencia como “un sueño hecho realidad” y ha elogiado su talento y la sensibilidad.

¿Cómo se titulan las tres canciones que ha compartido?

Las tres canciones que ha compartido son Fast Net, Aphrodite y California Smile. Estas canciones muestran la versatilidad y la creatividad de Smith, que combina elementos del pop, el rock y el folk.

Tracklist de Valley of the Dolls

El álbum Valley of the Dolls tendrá las siguientes canciones: