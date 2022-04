Nuevo disco: Brockhampton – «The Final Album»

Tras su exitosa actuación en Coachella este fin de semana, Brockhampton ha compartido un breve teaser del que será su The Final Album antes de su ya anunciada retirada.

Aunque ahora todos podemos verlo, los primeros en enterarse de las novedades fueron los afortunados que presenciaron en directo su actuación en el festival californiano, ya que al final de la misma, la banda de Texas reprodujo el teaser en el mismo escenario, para sorpresa y alegría de sus fans.

La banda lanzó su álbum anterior, Roadrunner: New Light, New Machine en 2021, y aunque ya se sabía que un nuevo álbum estaba en marcha, los miembros del colectivo habían avisado de retrasos en la grabación del mismo, y por esa razón, no se esperaba hasta 2023.

the final album pic.twitter.com/sdtgNStRa4 — kevin abstract (@kevinabstract) April 18, 2022

Todo empezó con un bang. Con tres, de hecho: Saturation, Saturation II y Saturation III, que emergieron como una catarsis creativa incontenible a lo largo de 2017 y pusieron a BROCKHAMPTON en el mapa sin que tuviéramos tiempo ni de pestañear. Después fue la teoría de la creación: los miembros de BROCKHAMPTON, colectivo hip hop autodefinido como una nueva boy band, se conocieron en un foro online de fans de Kanye West después de que Kevin Abstract preguntara “¿Alguien quiere montar una banda?”. Entre sus filas, por tanto, hay vocalistas, productores, diseñadores gráficos, fotógrafos y la microcelebridad Roberto “Me llamo Roberto” Ontenient. Tras la expulsión en 2018 de uno de sus miembros (Ameer Vann) por acusaciones de abuso sexual, BROCKHAMPTON estuvieron al filo de la separación pero, en el séptimo día, resurgieron con irisdescence (RCA/Sony, 2018), una respuesta desde las entrañas. Y, al día siguiente, siguieron trabajando: GINGER (RCA/Sony, 2019) nos da en los morros, entre bases R&B, soul e incluso guitarras acústicas, con la confirmación de que BROCKHAMPTON no solo es la mejor boy band del mundo sino la brisa más refrescante que ha llegado al saturado mundo del hip hop estadounidense en mucho tiempo.

