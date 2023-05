Nuevo disco: Buck Meek – «Haunted Mountain»

Buck Meek, guitarrista de Big Thief se pasa al folk más íntimo y personal en su tercer trabajo como solista.

Un cambio de aires

Buck Meek es conocido por ser el guitarrista y uno de los compositores de Big Thief, una de las bandas más aclamadas del indie rock actual. Sin embargo, el músico texano también tiene una carrera en solitario que le permite explorar otros sonidos y facetas más personales. Después de dos álbumes, Buck Meek (2018) y Two Saviors (2021), Meek ha anunciado su tercer trabajo como solista: Haunted Mountain, que saldrá a la venta el 25 de agosto de 2023.

El nuevo álbum supone también un cambio de sello discográfico para Meek, que deja Keeled Scales y se une a 4AD, la misma casa que acoge a Big Thief. Según el propio Meek, Haunted Mountain es un disco que contiene temas de amor, búsqueda interior y más. En un comunicado, el artista ha confesado que las canciones de amor -no las de ruptura- son las más difíciles de escribir. “¿Una canción de amor escrita en serio? Eso es tabú ahora. A veces puede parecer que todas las grandes canciones de amor ya han sido escritas”, ha dicho.

Una montaña embrujada

El título del álbum hace referencia a las diferentes montañas que han inspirado a Meek a la hora de componer las canciones. Desde los Alpes suizos hasta un volcán sumergido en las Cícladas, pasando por la Serra da Estrela de Portugal y la cordillera de Santa Mónica, donde Meek vive actualmente. Todas ellas son lugares donde nació su nuevo amor, según ha explicado.

El primer adelanto del disco es la canción que le da nombre: Haunted Mountain, una delicada pieza de folk con una preciosa pedal steel guitar. Meek la ha coescrito con Jolie Holland, una músico tejana que ha colaborado con él en varias de las canciones del álbum. “Se trata de ser humillado por aquello de lo que estás sacando poder, solo en ese momento empieza una relación real y justa”, ha comentado Meek sobre el tema. Junto con la canción, Meek ha estrenado un vídeo dirigido por Riley Engemoen en el que aparece tocando con su banda.

Un homenaje a Judee Sill

Otra de las curiosidades del álbum es que incluye una canción con letras inéditas de Judee Sill, una cantautora estadounidense que murió en 1979 y que es considerada una pionera del folk rock. Se trata de The Rainbow, el último tema del disco, que Meek ha compuesto a partir del diario de Sill, que le prestó su familia. “En la última página había las palabras de una canción inacabada que ella había dedicado a su exnovio y a su hija, escrita tres semanas antes de la muerte de Judee. Intenté honrarla, ser un vehículo para ella y escribir una melodía y una armonía que ella podría haber escrito”, ha revelado Meek.

Haunted Mountain cuenta con 11 canciones en total, entre las que se encuentran Mood Ring, Paradise, Cyclades, Secret Side o Lullabies. El álbum ha sido producido por Mat Davidson, el encargado de la pedal steel guitar en la banda de Meek, y grabado y mezclado por Adrian Olsen. Además de Davidson, Meek está acompañado por el guitarrista Adam Brisbin, el baterista Austin Vaughn, el bajista Ken Woodward y el hermano de Meek, Dylan Meek, que toca el piano y los sintetizadores.

01 Mood Ring

02 Haunted Mountain

03 Paradise

04 Cyclades

05 Secret Side

06 Didn’t Know You Then

07 Undae Dunes

08 Where You’re Coming From

09 Lullabies

10 Lagrimas

11 The Rainbow

Una gira por Europa y Estados Unidos

Para presentar su nuevo álbum en directo, Meek ha anunciado una gira por Europa y Estados Unidos que empezará en agosto y terminará en octubre. El músico actuará en varios festivales como el End of the Road en Inglaterra o el Misty Fields en Holanda. La última fecha será el 27 de octubre en Racket, Nueva York.

Si eres fan de Big Thief o del folk más íntimo y personal, no te pierdas Haunted Mountain, el nuevo álbum de Buck Meek.