Nuevo disco: Carly Rae Jepsen – «The Loveliest Time»

En una emocionante revelación para sus fans de todo el mundo, Carly Rae Jepsen acaba de desvelar el título y la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo álbum. Bajo el nombre de The Loveliest Time, esta nueva entrega en su carrera llegará a nuestros oídos el 28 de julio, justo un año después de que su álbum anterior, The Loneliest Time, cautivara a las audiencias en 2022.

The Loveliest Time promete ser un viaje sonoro único, con una colección de doce cautivadoras canciones, entre las que se encuentra el encantador sencillo principal, Shy Boy. En este álbum, Jepsen ha colaborado con un destacado grupo de talentos musicales, incluyendo nombres como James Ford, John Hill, Patrik Berger, Rostam Batmanglij, Kyle Shearer y muchos más.

Cuando se le preguntó sobre la inspiración detrás de The Loveliest Time, Jepsen compartió sus reflexiones sinceras: «Realmente he llegado a conocer las profundidades de la soledad y descubierto la belleza inherente en ella. Mis momentos más solitarios me han enseñado que el crecimiento surge después de sembrar las semillas en la oscuridad. Pero ahora, el mundo se ha vuelto a abrir y también nosotros. Es tiempo de celebrar y poner en práctica todas las valiosas lecciones que hemos aprendido, buscando las experiencias más placenteras».

La evolución artística de Carly Rae Jepsen continúa cautivando a los fans, y con The Loveliest Time a la vuelta de la esquina, la expectación alcanza niveles máximos. Marca en tu calendario el 28 de julio, cuando Carly Rae Jepsen nos invita a todos a sumergirnos en el poder transformador de su música y abrazar las alegres lecciones aprendidas en el camino. ¡Prepárate para sumergirte en la magia de The Loveliest Time!