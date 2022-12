Nuevo disco: Caroline Polacheck – «Desire, I Want to Turn Into You»

Caroline Polachek ha anunciado los detalles de su nuevo álbum Desire, I Want to Turn Into You, que saldrá digitalmente el 14 de febrero de 2023 y en formatos físico el 14 de abril. Además, ha compartido su sencillo principal Welcome to My Island.

Desire, I Want to Turn Into You será el segundo álbum en solitario de Polachek, después de Pang en 2019. La cantante, conocida por su trabajo con la banda Chairlift, ha estado muy activa desde su último álbum, trabajando con artistas como Hyd, Flume, Murkage Dave y Christine and the Queens.

Welcome to My Island fue anunciada en las redes sociales la semana pasada, y ha sido producida por Polachek junto a Dan Nigro, Danny L Harle, A. G. Cook y Jim E-Stack. Sigue a Sunset, que Polachek lanzó en octubre, y a Billions, que llegó a principios de este año. Todas estas canciones, junto con Bunny Is a Rider, aparecerán en Desire, I Want to Turn Into You.

En otras noticias, se anunció el mes pasado que Polachek formarán parte del cartel del Primavera Sound 2023 en Madrid y Barcelona.

Si estás emocionado por el nuevo álbum de Caroline Polachek, ya puedes reservae Desire, I Want to Turn Into You, pero mientras llega, escuchemos Welcome to My Island y prepáremonos para disfrutar del álbum completo el próximo año.